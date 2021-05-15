بعد توقف يومين.. التموين تستأنف استلام القمح من المزارعين
كتب- محمد سامي:
استأنفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، استلام القمح المحلي من المزارعين ثالث أيام عيد الفطر المبارك بكافة مواقع الاستلام البالغ عددها 450 موقعا.
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرر إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي فى اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى ثالث أيام عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تتسلم الأقماح المحلية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
242120
عدد المصابين
-
179261
عدد المتعافين
-
14150
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161793457
عدد المصابين
-
139602600
عدد المتعافين
-
3357400
عدد الوفيات
إعلان