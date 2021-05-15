بعد توقف يومين.. التموين تستأنف استلام القمح من المزارعين

10:48 ص السبت 15 مايو 2021
بعد توقف يومين.. التموين تستأنف استلام القمح من المزارعين

حصاد محصول القمح - أرشيفية

كتب- محمد سامي:

استأنفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، استلام القمح المحلي من المزارعين ثالث أيام عيد الفطر المبارك بكافة مواقع الاستلام البالغ عددها 450 موقعا.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرر إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلي فى اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى ثالث أيام عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تتسلم الأقماح المحلية.

القمح المزارعين وزارة التموين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​​ارتفاع مؤقت للحرارة في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الخميس 20 مايو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا