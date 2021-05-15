الزراعة: منظومة الري الحديث من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة

10:10 ص السبت 15 مايو 2021
الزراعة: منظومة الري الحديث من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة

الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الري الحديث تعتبر من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية منذ عام 2014 بتطوير منظومة الزراعة لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال القرش - في تصريح اليوم السبت- إن هذا التطوير يتم على محورين أساسيين، الأول هو زيادة المساحات المنزرعة عن طريق استصلاح أراض جديدة، والثاني تعظيم إنتاجية الأرض المزروعة بالفعل عن طريق تطوير الأبحاث العلمية الحديثة واستخدامها لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأراضي، فضلا عن استخدام تقنيات زراعية حديثة في تطوير الري الحقلي.

وأضاف أنه تم منذ فترة تشكيل لجنة برئاسة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لمناقشة كافة القضايا المشتركة، وعلى رأسها تطوير نظم الري الحقلي.

وأوضح القرش، أن وزارة الزراعة أعدت رؤية بالتعاون مع وزارة الري لتطوير مليون فدان، كما يتم تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين لتدريبهم على نظم الري الحديثة.

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