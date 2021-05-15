الزراعة: منظومة الري الحديثة من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الري الحديثة من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية منذ عام 2014؛ لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال القرش- في تصريح اليوم السبت- إن هذا التطوير يتم على محورين أساسيين: الأول هو زيادة المساحات المنزرعة عن طريق استصلاح أراض جديدة. والثاني تعظيم إنتاجية الأرض المنزرعة بالفعل عن طريق تطوير الأبحاث العلمية الحديثة واستخدامها لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأراضي، فضلا عن استخدام تقنيات زراعية حديثة في تطوير الري الحقلي.

وأضاف أنه تم منذ فترة تشكيل لجنة برئاسة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لمناقشة كافة القضايا المشتركة، وعلى رأسها تطوير نظم الري الحقلي.

وأوضح القرش أن وزارة الزراعة أعدت رؤية بالتعاون مع وزارة الري لتطوير مليون فدان، كما يتم تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين لتدريبهم على نظم الري الحديثة.