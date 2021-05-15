الكنيسة تستنكر الاعتداءات على الأبرياء في فلسطين.. وتدعو لـ"حقن الدماء"

10:08 ص السبت 15 مايو 2021
الكنيسة تستنكر الاعتداءات على الأبرياء في فلسطين.. وتدعو لـ"حقن الدماء"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب - مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، رفضها واستنكارها للأحداث التي تجري حاليًا في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواح بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال، دون عائدٍ أو طائلٍ سوى القتل والدمار.

ودعت الكنيسة في بيان اليوم، كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض حقنًا للدماء.

وأشادت الكنيسة بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود السياسية المصرية للتهدئة بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني فلسطين الأطفال غزة

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