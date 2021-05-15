حدث ليلاً| شاب يذبح خالته وابنتها في 15 مايو.. و"المتحدة" توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179817 حالة حتى اليوم.

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المتحدة للخدمات الإعلامية توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

وأخرج محمد سامي، مسلسل "نسل الأغراب" في الموسم الرمضاني السابق، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، بينما سادت حالة من السخرية من المسلسل وأبطاله طوال فترة عرضه.​

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الكنيسة ترد على منشور متداول بشأن بيان من البابا تواضروس عن الرهبان والأديرة

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورًا قالت إنه بيان صادر عن البابا تواضروس الثاني، يخص الرهبان والأديرة.

وأكدت الكنيسة، في بيان لها، أنه لم يصدر عن البابا أي بيانات في هذا الشأن، مضيفة أن ما يحويه المنشور المتداول بشأن بيان مزعوم للبابا عارٍ تمامًا من الصحة.

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شاب يذبح خالته وابنتها في 15 مايو.. والنيابة تحقق

تباشر نيابة 15 مايو التحقيق في واقعة قيام شاب بذبح خالته وابنتها داخل شقتهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغا بالعثور على جثتي سيدة وابنتها، وبهما جروح طعنية في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، ودلت التحريات أن نجل شقيقتها وراء ارتكاب الحادث.

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تم اختيارها بالتصويت.. تعرف على قطعة شهر مايو في جميع متاحف مصر

​استقرت وزارة السياحة والآثار، على القطع الأثرية التي سيتم عرضها كقطعة شهر مايو 2021 بالمتاحف الأثرية المصرية، والتي تم اختيارها وفقًا لتصويت المتابعين للصفحات الرسمية للمتاحف.

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مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين في حادث سير في كفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها، بينما أصيب 6 آخرين، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم مركبة بخارية "توك توك"، بسيارة ملاكي، على الطريق الحامول - كفر الشيخ، أمام عزبة نيل التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ.

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الحكومة تحسم الجدل بشأن فيديو فرض حظر التجول وإغلاق الطرق

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين المقبلين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

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بدء التقديم في المدارس الحكومية والرسمية عقب إجازة عيد الفطر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية والرسمية لغات بعد عيد الفطر المبارك.

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مصر تبحث مع تونس التحرك العربي في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية والتحرك العربي بمجلس الأمن في هذا الصدد.

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أبراج أيقونية.. كيف أصبح شكل ناطحات سحاب العاصمة الإدارية والعلمين؟ (فيديو)

أبراج عملاقة وأخرى أيقونية يتم تدشينها داخل أهم مدينتين يتم تنفيذهما الآن في مصر، وهما العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تسعى الحكومة بكل أجهزتها للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينتين ويتوقع أن يكون العام الجاري.

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"الرعاية الصحية": اللقاح السبيل الوحيد لمواجهة كورونا

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا كأهم أداة لمواجهة العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة من المضاعفات الخطرة للإصابة.

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الأرصاد: طقس لطيف ليلًا على القاهرة وشديد الحرارة في هذه المنطقة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون حارة نهارًا على السواحل الغربية والوجه البحري، ومن المتوقع أن يكون كذلك على القاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف ليلًا.

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مصرع ربة منزل وطفلتها وإصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء الجمعة، في انهيار سقف منزل، بناحية قرية العيساوية شرق بأخميم في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانهيار سقف منزل بناحية قرية العيساوية شرق ووجود متوفين ومصابين.

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الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين وتدعو لبدء حوار سياسي

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، وتقدمها بخالص التعازي في جميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

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حل الحكومة الانتقالية في مالي

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي يوم الجمعة.

وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.

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لأول مرة.. الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ

نجحت الصين في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة في أحدث تقدم لبرنامجها الفضائي.

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