"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. و 5 فئات مستثناة من الحصول على اللقاح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تداول رسالة نصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1197حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 56 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

"الرعاية الصحية": اللقاح السبيل الوحيد لمواجهة كورونا

الحكومة تكشف حقيقة إرسال رسالة نصية بتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا

خاص| آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

ربنا موجود.. تطورات حالة نادية العراقية الصحية (خاص)

القليوبية تُسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5 فئات مستثناة من الحصول على لقاح كورونا.. تعرف عليها

وصلت إلى 164.. وفاة حالتين جديدتين بكورونا في شمال سيناء

ألمانيا تعيد تصنيف بريطانيا كمنطقة خطر بسبب السلالة الهندية

أسرع انتشارا.. رئيس الوزراء البريطاني يكشف معلومات جديدة عن سلالة كورونا الهندية

الصحة العالمية تدعو الدول الغنية لعدم تلقيح الأطفال ضد كورونا

"يوم عظيم".. أمريكا تسجل تقدمًا جديدًا في معركتها ضد كورونا

مع ارتفاع الإصابات.. أكثر أعراض كوفيد-19 شيوعًا عند الأطفال

لمدة 4 أسابيع.. سنغافورة تشدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

هل تعبك علامة مبكرة على الإصابة بكورونا؟.. إليك ما يجب معرفته

تحليل: لقاحات كورونا أنقذت حياة 12 ألف فرد في بريطانيا​