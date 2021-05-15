الكنيسة ترد على منشور متداول بشأن بيان من البابا تواضروس عن الرهبان والأديرة
كتب- مينا غالي:
أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورًا قالت إنه بيان صادر عن البابا تواضروس الثاني، يخص الرهبان والأديرة.
وأكدت الكنيسة، في بيان لها، أنه لم يصدر عن البابا أي بيانات في هذا الشأن، مضيفة أن ما يحويه المنشور المتداول بشأن بيان مزعوم للبابا عارٍ تمامًا من الصحة.
ووجهت الكنيسة عناية الجميع إلى أن صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيسبوك، هي المصدر الوحيد الذي ينشر عليه كل ما يصدر عن الكنيسة وقداسة البابا.
وأهابت بأبناء الكنيسة التدقيق في تعاملهم مع الصفحات التي تنشر أخبارًا مضللة تسيء إلى الكنيسة وآبائها.
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