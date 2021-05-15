الأرصاد: طقس لطيف ليلًا على القاهرة وشديد الحرارة في هذه المنطقة

05:30 ص السبت 15 مايو 2021
الأرصاد: طقس لطيف ليلًا على القاهرة وشديد الحرارة في هذه المنطقة

طقس حار

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون حارة نهارًا على السواحل الغربية والوجه البحري، ومن المتوقع أن يكون كذلك على القاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، إن الطقس سيشهد نشاطًا للرياح غربًا، ومن المتوقع أن تكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

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طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة

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