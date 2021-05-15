المتحدة للخدمات الإعلامية توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

12:27 ص السبت 15 مايو 2021
المتحدة للخدمات الإعلامية توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

المخرج محمد سامي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

وأخرج محمد سامي، مسلسل "نسل الأغراب" في الموسم الرمضاني السابق، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، بينما سادت حالة من السخرية من المسلسل وأبطاله طوال فترة عرضه.​

المتحدة للخدمات الإعلامية تامر مرسي محمد سامي

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