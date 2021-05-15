المتحدة للخدمات الإعلامية توقف التعامل مع المخرج محمد سامي
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.
وأخرج محمد سامي، مسلسل "نسل الأغراب" في الموسم الرمضاني السابق، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، بينما سادت حالة من السخرية من المسلسل وأبطاله طوال فترة عرضه.
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