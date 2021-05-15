​​"لست هذا الشخص".. هشام الجخ يكشف حقيقة إساءته للشباب العربي في "3 خرفان"

حالة من الجدل فجرتها قصيدة "3 خرفان"، للشاعر هشام الجخ، والتي تضمنت عدة أبيات في مديح الشباب الفلسطيني، وقدح الشباب العربي، إبان استشهاد محمد الدرة، عام 2000، بعد إعادة نشرها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وتقول الأبيات:

والله دي فلسطين نسوانها رجّالة

همَّ اللي عمَّالة.. وإحنا اللي قوَّالة

عندينا تِبْقَى الست وَلَدها طول الباب.. وتخاف يروح مشوار!

وهناك حريم من غَضَب.. شايفين عيالهم دهب

وعشان ما يلمع زيادة.. لازم يدوق النار

وقال الجخ في تصريحات له تعليقًا على ما أثير حول هذه القصيدة: "وصلني العديد من الرسائل من أصدقاء يعبرون عن استيائهم من جملة في قصيدة (3 خرفان) حيث اعتبروني نفيت عن شباب مصر صفة الرجولة والشهامة والوطنية وجعلتها فقط في الشباب الفلسطيني، وهو أمر غير صحيح".

وأضاف الجخ: "القصيدة مكتوبة منذ عشرين عامًا في حادثة استشهاد محمد الدرة الشهيرة إبان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في سبتمبر 2000 وكانت الشعوب العربية آنذاك تعيش حالة من التراخي والتغييب فكان عليّ كشاعر شاب متحمس أن أستنهض الهمم من خلال قصيدة بها ما بها من جلد الذات وعتاب النفس، أما الآن، وبعد واحد وعشرين عامًا من كتابة القصيدة فقد تغيرت أشياء كثيرة ومفاهيم عدة مما يحمّل القصيدة معانٍ أخرى لم تكن في مخيلتي وقتها ولم أتصور أن يتم تفسيرها بهذا الشكل بعد عشرين عام".

وأكمل: "حزنت كل الحزن عندما علمت أن البعض قد فهم القصيدة على أنها تقليل من شأن أبطالنا وشهدائنا، إذ كيف أقلل من شأن أبطالنا وأخي العميد محمود كامل الجخ بالقوات المسلحة؟ وأبي -رحمه الله- شارك في حرب 56، وأمي -رحمها الله- كانت ضمن قوات الدفاع الشعبي إبان حرب 67".

وتابع: "كيف يتم فهمي على هذا النحو بعد أن كتبت عن بطولات قواتنا المسلحة في حرب 67، وعن بطولات قواتنا المسلحة في نصر 73، وقمت برثاء الشهيد أحمد المنسي الأسطورة ورفاقه، ولا أتوانى عن المشاركة في تكريم أسر شهداء ومصابي الشرطة والجيش في الحرب الحالية ضد الإرهاب".

واختتم الجخ بقوله: "يجب أن يعلم الجميع أن هشام الجخ لا يمكن أبدًا أن يكون هذا الشخص الذي يقلل من شأن بلاده أو أبطال بلاده العظماء".