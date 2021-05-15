فوز البرلمانية سحر البزار برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب بـ"البرلماني الدولي"

12:00 ص السبت 15 مايو 2021
فوز البرلمانية سحر البزار برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب بـ"البرلماني الدولي"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

فازت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم الجمعة، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى، وجاء شغل البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، وبناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنويًا، تأسس بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في أعمال برلماناتهم، كما جاء أيضًا في إطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع أعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

مجلس النواب سحر البزار البرلماني الدولي

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