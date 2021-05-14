الحكومة تكشف حقيقة إرسال رسالة نصية بتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا
(مصراوي):
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن تداول رسالة نصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.
كما نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.
وشددت وزارة الصحة، على أن كافة المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه عبر الرابط التالي: "https://www.egcovac.mohp.gov.eg"، مؤكدةً أنه يتم تقديم كافة الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.
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