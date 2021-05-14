التواصل مع الأعلى درجات.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية بعد إجازة العيد

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور مالك الرفاعي، مدير المدارس اليابانية، إنه سيتم إجراء المقابلات للمعلمين المتقدمين للالتحاق للعمل في المدارس المصرية اليابانية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرفاعي لـ"مصراوي"، أنه من الممكن أن يتم إجراء المقابلة بنهاية شهر مايو أو أول شهر يونيو، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع الحاصيلن على الأعلى درجات في الاختبارلت التي كانت موجودة في استمارات التقديم.

ولفت إلى أنه يوجد باستمارات التقديم 3 أقسام، الأول للبيانات الشخصية، والقسم الثاني امتحان تربوي، والقسم الثالث امتحان لغة إنجليزية، مؤكدًا أن الحاصل على أعلى درجة سيكون مرشحًا للمقابلة الشخصية.

وتابع: "بناءً على العجز والزيادة، بمجرد معرفة بيانات العجز يتم إرسال البيانات، ويتم معرفة احتياج المدرسة".