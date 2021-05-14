التواصل مع الأعلى درجات.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية بعد إجازة العيد

10:00 م الجمعة 14 مايو 2021
التواصل مع الأعلى درجات.. بدء مقابلات المتقدمين لوظائف المدارس اليابانية بعد إجازة العيد

المدارس المصرية اليابانية

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور مالك الرفاعي، مدير المدارس اليابانية، إنه سيتم إجراء المقابلات للمعلمين المتقدمين للالتحاق للعمل في المدارس المصرية اليابانية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرفاعي لـ"مصراوي"، أنه من الممكن أن يتم إجراء المقابلة بنهاية شهر مايو أو أول شهر يونيو، مؤكدًا أنه سيتم التواصل مع الحاصيلن على الأعلى درجات في الاختبارلت التي كانت موجودة في استمارات التقديم.

ولفت إلى أنه يوجد باستمارات التقديم 3 أقسام، الأول للبيانات الشخصية، والقسم الثاني امتحان تربوي، والقسم الثالث امتحان لغة إنجليزية، مؤكدًا أن الحاصل على أعلى درجة سيكون مرشحًا للمقابلة الشخصية.

وتابع: "بناءً على العجز والزيادة، بمجرد معرفة بيانات العجز يتم إرسال البيانات، ويتم معرفة احتياج المدرسة".

المدارس المصرية اليابانية إجازة العيد عيد الفطر وظائف المدارس اليابانية

الخبر التالى:

"الإنجيلية" تدين العنف في الأراضي الفلسطينية.. وتؤكد: نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا