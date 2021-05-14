الحكومة تكشف حقيقة التحذير من الذهاب إلى المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

09:42 م الجمعة 14 مايو 2021
الحكومة تكشف حقيقة التحذير من الذهاب إلى المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا، ويزعم إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي بدلًا من توجه المواطنين للمستشفى.

فيما أكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه لا صحة للمنشور المنسوب لها والذي يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، مشيرة إلى أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أنه تم نفي تلك الشائعة سابقًا بتاريخ 27 مايو 2020.

وأكدت الوزارة أنها لم توجّه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية (العامة - المركزية - الصدر - الحميات)، تستقبل جميع المرضى المصابين بالفيروس، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة.

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