"أنقذ الركاب من كارثة".. وزير النقل يحضر زفاف ابنة قائد قطار في أسوان (فيديو)

كتب- أسامة علي:

قال مصدر بهيئة السكة الحديد، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أوفى بوعده لقائد قطار في أسوان، تمكن من إنقاذ الركاب من وقوع كارثة محققة الأسبوع الماضي.

ووصل اليوم الجمعة، الفريق كامل الوزير، إلى أسوان، لحضور حفل زفاف ابنة قائد قطار في أسوان يدعى "خالد الليثي".

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" أن الليثي قائد قطار النوم رقم 86 القاهرة / أسوان، تمكن أثناء دخوله المحطة، من تفادي الاصطدام بجرار زراعي بمقطورة قصب يعترضه وبدون لوحات معدنية، حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور عند كم 841 /900 ما بين مركزي دراو وكوم أمبو.

ووعد الوزير الليثي قائد قطار 86، بحضور فرح ابنته، أثناء تكريمه في هيئة السكة الحديد الأسبوع الماضي.