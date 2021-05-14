حدث في 8 ساعات| "الأطباء" تفتح باب التطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين.. وارتفاع مؤقت في الحرارة

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أعلنت نقابة الأطباء، فتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينين، كما استلم حزب مستقبل وطن مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعات إرهابية، لدراسته واتخاذ ما يلزم حياله.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي..