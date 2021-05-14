التموين تعلن استئناف استلام القمح المحلي بدءا من الغد

كتب - محمد سامي:

تبدأ مواقع استلام القمح المحلي العمل مرة أخرى بعد توقفها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن تبدأ عملها غدا السبت وتستلم القمح من المزارعين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قرر إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلى فى اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تستلم الأقماح المحلية.

وأوضح وزير التموين أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التي تستلم الأقماح المحلية والتى يصل عددها إلى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.