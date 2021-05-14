مسح بحرى مستمر.. البيئة تصدر بيانا حول واقعة التلوث الزيتي شمال الغردقة

كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات التى تتخذها الوزارة وأعمال المكافحة التى تتم لاحتواء التلوث الزيتي الذى ظهر شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وكانت وزيرة البيئة وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة، إذ تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث، وتم على الفور الدفع بلجنة عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر، و مسح بري تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة.

وتم البدء فى أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول، وقامت الهيئة بعمل مسح جوي للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

واستمرت جهود مكافحة التلوث لليوم الثالث على التوالي، باستخدام ماكينة شفط الزيت و الحواجز المطاطية والحواجز الماصة، بالإضافة إلى العمالة اليدوية وقد تم استرجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالى 4 طن، كما يتم تجميع المخلفات ( الصلبة والسائلة ) أول بأول ويتم تجميعها في أحد الشركات التابعة للهيئة لحين التخلص النهائي منها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وقامت وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة بأخذ عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى استكمال أعمال تنظيف وإزالة التلوث إلى أن يتم التأكد من خلو المنطقة من أى آثار للتلوث.