أداء السيسي صلاة العيد بالعلمين الجديدة واستهداف منشآت حيوية في غزة أبرز اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة - (أش أ)

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها أداء الرئيس السيسي صلاة العيد بالعلمين الجديدة واستهداف إسرائيل للمنشآت الحيوية في غزة.

فمن جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "السيسي يؤدي صلاة العيد في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة .

وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية من سورة الإنسان، تلاها الشيخ أحمد تميم المراغي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "إسرائيل تستهدف المنشآت الحيوية في غزة" إنه ولليوم الرابع على التوالي واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين العزل في غزة وكثف سلاح الطيران غاراته العنيفة التي بدأها منذ ساعات الأولى لفجر أمس تزامنا مع انطلاق تكبيرات عيد الفطر من مآذن المساجد بالقطاع وذلك في الوقت الذي أدى فيه 100 ألف فلسطيني صلاة العيد في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

فيما قالت صحيفة " الأخبار" تحت عنوان "وصول 2.3 مليون جرعة كورونا لتطعيم المصريين" إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن استقبال مليون و ٧٦٨ ألفًا و ٨٠٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، صباح أمس الخميس، كثاني دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية بالشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول ثاني شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس"، مؤكدة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

أما صحيفة المصري اليوم فقالت تحت عنوان "المالية : احتياطي الفكة يغطي الاحتياجات لمدة عام" أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم في دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من "الفكة" بنسبة ٣٠٪ خلال عيد الفطر المبارك؛ لتجنب حدوث أي أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحلات التجارية وغيرها، ويصب كل ذلك في التيسير على المواطنين .

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة ٥٠٪ منذ يناير الماضي؛ ليصل حجم "الفكة" المطروحة في الأسواق إلى ٣٠ مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد في توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من «الفكة»؛ تيسيرًا على المواطنين، وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

من جانبها ، قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك".. ولا حذف من المناهج" إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال إنه سيعلن بعد انتهاء إجازة العيد، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 4 يوليو المقبل، وتعد أول امتحانات الكترونية يؤديها الطالب عن طريق التابلت داخل اللجان، كما من المقرر أن يعلن كيفية أداء الطالب الراسبين والمؤجلين من العام الماضي وطلاب المنازل والسجون الامتحانات، والإجراءات الوقائية والصحية التي سيتم اتباعها داخل اللجان.

وقال شوقي، في تصريحات أمس، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الكتاب المفتوح »أوبن بوك«، وسيكون مسموحا للطلاب اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، لكن بدون الكتابة عليها بأي شكل، موضحا أن الامتحان سيكون بنظام الأسئلة الجديد الذى يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم.