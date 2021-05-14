كورونا في 24 ساعة| 59 وفاة جديدة لمصر.. ورسالة من مبعوثي الصحة العالمية للتغلب على الوباء

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179261 حالة حتى اليوم.

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