اليوم.. موسم جديد للعرض المسرحي"المتفائل"على المسرح القومي

القاهرة- (أ ش أ):

يعود أبطال العرض المسرحي الكوميدي (المتفائل) من جديد للوقوف على خشبة المسرح القومي بالعتبة، لتقديم موسم جديد للمسرحية بداية من اليوم الجمعة، وسط إجراءات إحترازية مشددة داخل المسرح للوقاية من فيروس كورونا.

"المتفائل"من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار في أكثر من موسم مسرحي ناجح، وحصل على إشادة كبيرة على الجانب النقدي والجماهيري، كما قام أبطاله مؤخرا بجولة في عدد من محافظات مصر ضمن مشروع (المواجهه والتجوال)، التي أطلقه البيت الفني للمسرح تحت رعاية وزارة الثقافة لتعزيز العدالة الثقافية في مصر.

المسرحية مأخوذه عن رواية"كانديد" للكاتب الفرنسي الشهير فولتير، وتدور أحداثها في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول شخص تعرض للكثير من الإحباط في حياته؛ فيحاول التعامل مع المواقف الصعبة التي يمر بها؛ فيترك التشاؤم ويصر على النجاح من خلال قصة حب تجمعه ببطلة العمل "سهر الصايغ".

العمل من إنتاج فرقة المسرح القومي، وبطولة الفنانين: سامح حسين، سهر الصايغ ،يوسف إسماعيل، عزت زين،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف،المطرب مصطفى سامي،ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، وإضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على،وإعداد وإخراج إسلام إمام.