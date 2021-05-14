درجة الحرارة 34 على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للارصاد الجوية أن يسود الجمعة، نهارا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء في بيان اليوم، أنه يسود ليلا طقس لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس، توقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر والمتوسط خفيفة الى معتدلة مع رياح شمالية شرقية وارتفاع الموج من متر الى واحد ونصف متر، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر ورياح شماليه غربية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة مئوية، والإسكندرية 27 وطنطا 34 ودمنهور 31 ومطروح 25 والمنصورة 33، والإسماعيلية 34 والعريش 28 ونويبع 37 وطابا 33 وشرم الشيخ 37 والغردقة 37 والمنيا 37 والأقصر 39 وأسوان 39 والوادي الجديد 38 درجة مئوية.