نائب وزير الطيران المدني يتفقد حركة الركاب بمطار الغردقة - (صور)

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي، وذلك لمتابعة انسيابية حركة العمل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، واستقبال المطارات المصرية للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكان في استقباله اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة.

وتفقد الطيار منتصر مناع، صالة السفر والوصول بمبنى الركاب، رقم 1 ، والمبنى الجديد رقم 2، و كاونترات الجوازات والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد حركة المهبط، وجميع مواقع الطائرات والترمك.

والتقى الطيار منتصر مناع، عدد من العاملين والسائحين بمطار الغردقة، استمع إلى آرائهم في مستوي الخدمة المقدمة، كما اطمأن نائب وزير الطيران على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، واستخدام الكاميرات الحرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا تطبيق العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

ونقل مناع، توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب والسائحين، والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة، وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر، القادمين إلى مدينة الغردقة والتي تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي، يشهد توافد عدد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول ، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها مدينة السياحة العالمية.​