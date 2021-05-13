لتقوية المناعة ضد كورونا.. الصحة تنصح بشرب العصائر الطبيعية في العيد

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تناشد فيه المواطنين بضرورة المحافظة على الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت الوزارة: حافظ على صحتك في العيد، واشرب العصائر الطبيعية مثل الفراولة والليمون والبرتقال، لأنها غنية بفيتامين سي وتغذي جسمك وتقوي مناعتك ضد الأمراض وخاصةً فيروس كورونا