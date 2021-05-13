لتقوية المناعة ضد كورونا.. الصحة تنصح بشرب العصائر الطبيعية في العيد

09:45 م الخميس 13 مايو 2021
لتقوية المناعة ضد كورونا.. الصحة تنصح بشرب العصائر الطبيعية في العيد

الدكتورة هالة زايد

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تناشد فيه المواطنين بضرورة المحافظة على الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت الوزارة: حافظ على صحتك في العيد، واشرب العصائر الطبيعية مثل الفراولة والليمون والبرتقال، لأنها غنية بفيتامين سي وتغذي جسمك وتقوي مناعتك ضد الأمراض وخاصةً فيروس كورونا

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هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا تقوية المناعة ضد كورونا العصائر الطبيعية

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