الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان هاتفيًا التهنئة بعيد الفطر المبارك

كتب- مصراوي:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفياً التهنئة مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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