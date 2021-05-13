الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان هاتفيًا التهنئة بعيد الفطر المبارك

08:55 م الخميس 13 مايو 2021
الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان هاتفيًا التهنئة بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي وأمير قطر

كتب- مصراوي:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفياً التهنئة مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي أمير قطر عيد الفطر الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم

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