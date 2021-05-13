غدًا.. مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب
كتب- محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران غدًا الجمعة، رحلاتها إلى 56 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل ٣٨ رحلة دولية، و١٧ رحلة داخلية، ورحلة واحدة شحن جوي، وذلك لنقل 6 آلاف راكب، وسط إلتزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.
من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
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