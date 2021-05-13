الرئيس السيسي يهنئ أمير منطقة تبوك بعيد الفطر المبارك

07:47 م الخميس 13 مايو 2021
الرئيس السيسي يهنئ أمير منطقة تبوك بعيد الفطر المبارك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معرباً عن تمنياته للملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص امتنانه للرئيس مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الفطر الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك

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