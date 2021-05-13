بالصور.. وفود سياحية من دول العالم تزور متحف الحضارة​

بالصور.. محطة رمسيس بدون ركاب في أول أيام العيد

وزيرة الصحة: وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني الشهر

وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض UITT بأوكرانيا

كتب- مصراوي:

توافد على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عشرات المجموعات السياحية من جنسيات مختلفة من أوروبا وآسيا وأفريقيا، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أن المتحف زاره عدد كبير من الأفواج السياحة من فرنسا وأسبانيا وأمريكا والبرازيل ورومانيا واليابان والصين، والذين قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات لمشاهدة روائع الحضارة المصرية العريقة.

كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.