إحباط محاولة تهريب عبوات "ألياف نباتية" بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من عبوات "الألياف النباتية"، التي تستخدم في علاج المعدة والقولون، أخفاها راكب قادم من دبي داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه محمد إبراهيم مأمور الجمرك في راكب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبدالمنعم رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة بداخلها مواد عضوية، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، بتكليف أحمد عبدالواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من عبوات الألياف النباتية المذكورة، و بمناظرة أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك جواز سفر الراكب، تبين أنه قام بالسفر عدة مرات متتالية في الفترة الأخيرة، وأقر أنه يقوم بتوصيل المضبوطات بمقابل مادي.

أمر أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​