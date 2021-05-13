حدث في 8 ساعات| السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة.. ووصول 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

06:30 م الخميس 13 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة.. ووصول 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بالعلمين ا

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة، والعشرات يؤدون صلاة عيد الفطر من مسجد السلطان حسن بالقاهرة، ومحطة رمسيس بدون ركاب في أول أيام العيد، ووزارة الصحة تعلن وصول مليون و700 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، ومحافظة القاهرة تعلن 10 إجراءات لمواجهة كورونا في خلال عيد الفطر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي صلاة العيد مسجد الماسة القوات البحرية المصرية مطار القاهرة الدولي لقاح سينوفارم

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