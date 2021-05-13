القوى العاملة: حل مشكلة مصرية توقف صرف معاشها عن زوجها المتوفي 16 شهرًا بإيطاليا

06:02 م الخميس 13 مايو 2021
القوى العاملة: حل مشكلة مصرية توقف صرف معاشها عن زوجها المتوفي 16 شهرًا بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ليلى .ش.خ" من محافظة الشرقية في استرجاع صرف معاشها عن زوجها المرحوم "حسني.ص.ب" الذي توقفت التأمينات الإيطالية عن صرفه من فبراير 2019 دون معرفة السبب.

وبحسب بيان اليوم جاء ذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقريره للوزير، إنه بالتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) تم بحث ملف المعاش الخاص بزوج المواطنة، واتضح أن سبب إيقاف صرف المعاش هو عدم تقديم المواطنة شهادة تفيد أنها مازالت علي قيد الحياة.

وتواصل رئيس المكتب مع المواطنة وإرشادها لما هو مطلوب لتقديمه إلي ( CITY BANK ) بإنجلترا وهو الجهة المسئولة عن صرف المعاشات، ويتابع المكتب عودة صرف المعاش للمواطنة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن المواطن وهو علي قيد الحياة اشتكى من عدم وصول معاشه الشهري، وعدم إرسال متجمد الـ 8 شهور بما قيمته 2700 يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالى مرة أخرى مع الهيئة وتم إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد ، وتحويله على الحساب الشخصى للمواطن ببنك الإسكندرية مع معاش شهر يناير 2019 أي بما يوازي 60 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وتواصل المواطن مع عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي، وأبدى شكره لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو ، ومكتب التمثيل العمالى على جهودهم فى حل مشكلة معاشة المتأخر ، وأرسل صورة من إذن تحويل المعاش والمتجمد.​

محمد سعفان القوى العاملة القنصلية المصرية بميلانو إيطاليا

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