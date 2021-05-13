الليلة.. هلال عيد الفطر يزين سماء مصر والوطن العربي

05:38 م الخميس 13 مايو 2021
الليلة.. هلال عيد الفطر يزين سماء مصر والوطن العربي

هلال عيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد هلال عيد الفطر المبارك بعد غروب الشمس اليوم الخميس 13 مايو 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيزين الأفق الغربي بسماء مصر والوطن العربي وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية وسيصبح أكثر وضوحا، ويمكن ملاحظة أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أنه من ناحية أخرى سيكون هلال العيد ظاهريا بالقرب من عطارد في حالة اقتران هذه الليلة، حيث سيبدوا الكوكب كنقطة خافته إلى أعلى يمين هلال القمر في حين يرصد الزهرة إلى أسفل يمين هلال القمر بالنسبة للراصد.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة سيكون أكثر إشراقًا من عطارد بحوالي 36 مرة، برغم ذلك يمكن رؤية عطارد بالعين المجردة بعد حوالي ساعة من غروب الشمس وفي حالة كانت الظروف الجوية ليست مثالية، يفضل استخدام المناظير لرؤية ذلك الكوكب الصغير.

وتابع: يوماً بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقة نحو طور التربيع الأول، وبمراقبتة خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية والنجوم اللامعة في ليالي العيد.

هلال عيد الفطر عيد الفطر التصوير الفلكي ماجد أبو زاهرة الجمعية الفلكية بجدة
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