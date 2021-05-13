السياحة تشكل غرفة عمليات لرصد أي مخالفات في عيد الفطر

05:24 م الخميس 13 مايو 2021
السياحة تشكل غرفة عمليات لرصد أي مخالفات في عيد الفطر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال أيام العيد لتلقى وبحث أية شكاوى ورصد أية مخالفات، وذلك مع حلول عيد الفطر المبارك وزيادة التوقعات بزيادة حركة السياحة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على جودة الخدمة المقدمة وقياس مدي التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

ومن جانبه، أكد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على أن الوزارة تكثف خلال أيام العيد عدد لجان التفتيش الدورية التي ترسلها بصفة مستمرة للمرور على المنشآت الفندقية والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أنه في حالة رصد هذه اللجان أية من المخالفات يتم إتخاذ الاجراءات القانونية المقررة.

كما أشار إلى قيام الوزارة بتكثيف اللجان للمرور على المطاعم والكافيتريات السياحية للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق التي أقرها دولة رئيس مجلس الوزراء حيث قرر أن تكون مواعيد الغلق من الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من ٦ مايو ٢٠٢١ وحتى ٢١ مايو ٢٠٢١.​

خالد العناني وزارة السياحة عيد الفطر الأنشطة السياحية

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