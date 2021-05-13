"الزراعة": استمرار العمل في جميع محطات التقاوي خلال إجازة عيد الفطر
القاهرة- (أ ش أ):
قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن العمل مستمر في جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية.
يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تشكيل غرف متابعة في جميع قطاعات الوزارة.
وأوضح إبراهيم، في بيان اليوم الخميس، أن أعضاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي متواجدون في جميع محطات غربلة وإعداد التقاوي وعددها 14 محطة على مستوى الجمهورية لاستلام تقاوي خام المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح المحصول الاستراتيجي، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق المستهدف من استلام خام تقاوي القمح من حقول الإكثار لدى المزارعين وجهات أخرى.
وأضاف أن العمل يستمر أيضا بالمحطات لتوزيع تقاوي محاصيل الصيف في منافذ التوزيع التابعة للوزارة، وفي مقدمتها محصول القطن، وخاصة محافظات الوجه البحري.
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