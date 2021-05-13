عروض وحفلات.. البرنامج الكامل لوزارة الثقافة في عيد الفطر

كتب- مصراوي:

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجود برنامج متنوع وثرى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، يشمل بثا إلكترونيا ضمن مبادرة الثقافة بين إيديك وعروض حية فى المسارح والمناطق المفتوحة مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأشارت إلى دور الإبداع فى تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع.

البيت الفني للمسرح

من جانبه أعد البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار 10 عروض مسرحية تقام بالقاهرة والإسكندرية، فاعتبارا من غد الجمعة، ثانى أيام عيد الفطر المبارك تقدم فرقة المسرح القومى عرض"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، عن نص " كانديد " لفولتير، ومن إخراج إسلام إمام و ذلك في السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة، بينما تفتتح فرقة مسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة "أحلام الدمى" لـ طه سادات، من تأليف و أشعار محمد زناتي، بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبد الرحمن، و من إخراج رضا حسنين، و ذلك بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة في السابعة مساء.

وتفتتح فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة عرضها الجديد "طقوس العودة" بطولة ماهر محمود، نجلاء يونس، إعداد و إخراج سعيد سليمان، وذلك في السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، بينما تقدم عرض "صاحب مقام" تأليف مسعود شومان، بطولة أحمد مجدي، محمود الزيات، هبة قناوي وإخراج عادل حسان و ذلك في السابعة مساء على المسرح العايم الصغير بالمنيل ابتداء من ثالث أيام العيد.

أما للأطفال فتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، العرض فكرة و إخراج محمد نور، و ذلك في السادسة و النصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط" بطولة سيد جبر، جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل ابراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم واخراج صفوت صبحي، وذلك في السابعة مساء على مسرح متروبول بالعتبة، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم بالتعاون مع فرقة المسرح الحديث عروض "ليالي سيد درويش" و"أحلام شتوية" على مسرح السلام بشارع القصر العيني في السادسة مساء.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "قاع " نتاج ورشة "نجوم المستقبل" بالفرقة تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسي، و ذلك في السابعة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية كما تقدم الفرقة عرض "حكايات الصياد وأمير البحار" من بطولة خالد خليفة، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، و ذلك في السادسة مساء على مسرح بيرم التونسى.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا فنيا يعرض إلكترونيا عبر منصاتها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى يضم عروضا مسرحية لفرق الهيئة فى القاهرة والمحافظات، عروض من ورش ابدأ حلمك المرحلة الأولى، أفلام تسجيلية من ملتقى أهل مصر لدمج أطفال الحدود وإتاحة اعداد للتحميل من مجلات قطر الندى للأطفال والثقافة الجديدة.

البيت الفنى للفنون الشعية

تنطلق عروض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقدم مسرحية الأطفال "على بابا والأربعين حرامى" على مسرح البالون في الرابعة عصرا، وتعرض مسرحية "ألمظ وسي عبده " بطولة مروة ناجى، وائل الفشنى، حسن العدل، لبنى الشيخ، اميل شوقى، محمد طلبة، محمد حسن، تأليف مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوي وذلك في السابعة مساء على مسرح البالون بدء من ثاني ايام عيد الفطر المبارك.

وبقاعة صلاح جاهين على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون تعرض مسرحية "التغريبة بنت الزناتى " المستوحاة من السيرة الهلالية بطولة فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، سارة مصطفى، أحمد يحيي، ميدو ادم، عبد الباري سعد، محمد علاء، هدي عبد العزيز، هاني عبد الهادي، أحمد مهدي، نادين العمروسي، هبة سليمان، كيروجراف مناضل عنتر، موسيقي وألحان هاني عبد الناصر، سينوغرافيا عمرو الأشرف، تأليف بكرى عبد الحميد وإخراج منار زين وذلك في السابعة مساء.

كما يقدم السيرك القومي بالعجوزة اعتبارا من اول ايام عيد الفطر حفلين فى الرابعة عصرا والسادسة مساء وتنطلق عروض سيرك 15 مايو الساعة السادسة مساء.

المركز القومي لثقافة الطفل

يبث المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد المنصف على قناته باليوتيوب وعبر حسابه على موقع التراصل الاجتماعى فيس بوك العديد من الفعاليات الموجهة لتهذيب وتثقيف النشء، تبدا اعتبارا من السادسة مساء الخميس 13 مايو وتشمل برامج الأراجوز يعظ، العيد فرحة، حكاية وجبة كحك العيد، مسرحية الأراجوز الكسلان ، لقاء الأدبا، حل فوازير لولو ومورا، خد العيدية من أبلة عطية، من زمان ويستعرض مظاهر الاحتفال بالعيد في مختلف العصور، عباقرة ذوي الهمم "العيد في عيونا"، عرض للفنون الشعبية لفرقة الحديقة، أغنية أراجوز، ورشتنا من بيتنا هدية العيد "وردة بالورق"، إبداعات الأسر "عيدنا في بيتنا"، أغنية مصر تستحق ، اعرف تاريخك "مراسم العيد" ، عرض الساحر، مسرحية الفيل المتمرد، البلياتشو من عالم ديجا، إبداعات الشباب.