بالصور.. محطة رمسيس بدون ركاب في أول أيام العيد

04:10 م الخميس 13 مايو 2021
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- مصراوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

خلت محطة رمسيس للسكك الحديدية، وهي المحطة الرئيسية للسكك الحديدية في مصر، من الركاب، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت كاميرا "مصراوي"، حالة الهدوء الشديد التي سادت المحطة على مدار اليوم، بعد أن سافر سكان الأقاليم على مدار الأيام الماضية، ومن ثم ينتظرون عودتهم عقب انتهاء أجازة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة.

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة رمسيس للسكك الحديدية، منذ أيام، وذلك في مستهل جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالسكك الحديدية، واطمئن على سهولة حصول الركاب على التذاكر وعلى حوكمة دخول دخول الركاب الي المحطة وتفقد أرصفة 3 و4 و5 ولاحظ الوزير عدم ارتداء بعض الركاب في المحطة للكمامات .

ووجه بإلزام كافة الركاب بارتداء الكمامات داخل القطارات والمحطات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، كما التقى بعدد من الركاب ودار حوار معهم حول استمرار خطة تطوير السكة الحديد.

محطة رمسيس ول أيام العيد يد الفطر لسكك الحديدية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عفو رئاسي وشرطي.. الداخلية تعلن الإفراج عن 919 نزيلًا بالسجون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا