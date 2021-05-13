"ألقاها من البلكونة".. مواطن يوزع أموالا على المارة بمحيط مسجد السلطان حسن "صور وفيديو"

03:26 م الخميس 13 مايو 2021
"ألقاها من البلكونة".. مواطن يوزع أموالا على المارة بمحيط مسجد السلطان حسن "صور وفيديو"

مواطن يوزع أموالا

كتب- محمد نصار:
تصوير- نادر نبيل:

وزع أحد المواطنين أموالا على المواطنين في محيط مسجد السلطان حسن، وذلك عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر.

ووقف المواطن في شرفة شقته وبدأ في إلقاء الأموال على المارة في الشارع، حيث كانت الأموال عبارة عن نقدية ورقية فئة 5 جنيهات.

وأدى المصلون اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات، وسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواطن يوزع أموالا مسجد السلطان حسن صلاة عيد الفطر

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