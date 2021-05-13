القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

03:15 م الخميس 13 مايو 2021
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

القوات البحرية المصرية والأمريكية

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو) ، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتي المرور الأمريكيتين: (USCGC CHARLES MOULTHROPE)، و(USCGC ROBERT GOLDMAN)، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وتضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

تأتي تلك التدريبات تأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات، وتعزيزًا لأواصر التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والأمريكي في دعم جهود الأمن البحري بالمنطقة.​

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القوات البحرية المصرية والأمريكية القوات البحرية المصرية القوات البحرية الأمريكية البحر الأحمر

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