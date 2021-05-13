صور.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

صور.. توزيع الهدايا على الأطفال بمحطة مصر ضمن مبادرة "عيدك عيدنا"

بالصور.. محطة رمسيس بدون ركاب في أول أيام العيد

كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مجموعة من الصورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تأدية صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم.

وعلقت الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة على الصور قائلة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة".​