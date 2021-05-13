صور.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة

03:11 م الخميس 13 مايو 2021
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كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مجموعة من الصورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تأدية صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم.

وعلقت الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة على الصور قائلة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة".​

رئاسة الجمهورية السيسي عيد الفطر صلاة عيد الفطر

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