الزراعة: إزالة 21 حالة تعد خلال وقفة عيد الفطر وإحالة المخالفين لجهات التحقيق

02:50 م الخميس 13 مايو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة جميع حالات التعدي خلال وقفة عيد الفطر المبارك أمس الأربعاء حيث بلغت حوالي 53 حالة بمساحة 2 فدان و9 قراريط.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، جاءت محافظة المنوفية في المركز الأول بـ 21 حالة تعد والفيوم 19 ثم محافظات الشرقية والغربية والبحيرة 17 حالة.

وأضاف عيسى أن غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر بناء على توجيهات وزير الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وأن هناك تنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات كما يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إزالة تعديات حالات التعدي عيد الفطر وزارة الزراعة

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