للتهنئة بعيد الفطر.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي

02:50 م الخميس 13 مايو 2021
للتهنئة بعيد الفطر.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي

الرئيس السيسي و رئيس الوزراء العراقي

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي، خلال الاتصال، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والأمن والاستقرار.​

رئيس الوزراء العراقي الرئيس السيسي مصطفى الكاظمي عيد الفطر

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