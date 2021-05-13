بالصور.. مظاهر الاحتفال بالعيد وسط فرحة الأطفال بمحيط مسجد عمرو بن العاص

كتب- مصراوي:

تصوير- فريد قطب:

رصدت كاميرا "مصراوي" مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محيط مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، في أول أيامه مع بزوغ فجر اليوم الخميس.

وعمت فرحة غامرة بين الأطفال الذين أقبلوا على شراء الألعاب والبالونات، كما شاركوا ذويهم في أداء صلاة عيد الفطر في المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء الصلاة.

وأدى ملايين المواطنين في مختلف المحافظات صلاة عيد الفطر المبارك بالجوامع الكبيرة وسط إجراءات احترازية ومنع الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعي وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن موافقة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فى المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.​