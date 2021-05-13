الحكومة تصدر تقريرا بشأن إجراءات مواجهة كورونا والتعديات في العيد

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص الوزير على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظين قاموا بجولات ميدانية عقب صلاة عيد الفطر لمتابعة الأوضاع بالمحافظات على الطبيعة وخاصة المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك بكل حزم ومنع أي تجمعات للمواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوي: هناك إغلاقا كاملا لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات ويقوم المحافظون والقيادات المحلية بمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش، مضيفا أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع أي تجمعات.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وأمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وجدد شعراوي، التأكيد على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين باستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وأكد الوزير، على ضرورة رصد أي مخالفات للبناء أو التعديات على أراضي وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وشدد على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ.

كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).