إلغاء إجازات وغلق أماكن.. 10 إجراءات لمواجهة كورونا في القاهرة خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- حملات مكثفة لمتابعة التزام المحال العامة والمولات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق في التاسعة مساء.

2- غلق جميع الحدائق والمتنزهات للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

3- استمرار الحملات على المقاهي لمنع الشيشة.

4- إلغاء الإجازات ورفع درجة الاستعداد بالديوان العام والأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وربطها بغرف عمليات الأحياء ومديريات الخدمات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

5- تخصيص رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية 15496 و114 لتلقي شكاوى المواطنين عن أي مشكلات في الخدمات لحلها على الفور.

6- رفع درجة الاستعداد للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وعقوبات مشددة للمخالفين.

7- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية مع توفير الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات الإسعاف.

8- رقابة مشددة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع استغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقال.

9- توفير كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز ورقابة مشددة على الأسواق.

10- استغلال إجازة العيد في تكثيف أعمال النظافة.​