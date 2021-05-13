وحدة الحيوانات.. كيف بدت حديقة الجيزة في أول أيام عيد الفطر؟

12:52 م الخميس 13 مايو 2021
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كتب- مصراوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

مر أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس، على حديقة الحيوانات دون مظاهر الفرحة السنوية المعتادة وذلك بسبب إغلاق الحديقة في وجه الزائرين.

وقفت القرود تنتظر الموز والخضروات من الزائرين إلا أنها لم تجد إلا العاملين في الحديقة يطعمونها نفس المأكولات.

عشرات الحيوانات البرية، لم تعتد على العزلة والوحدة، بل على الضوضاء والجماهير والزخم الذي يزين حديقة الحيوان بالجيزة، الأسود باتت تغلق أعينها مسترخية، والأفيال خلف أسوارها تبدو نائمة.

ورصدت عدسة "مصراوي"، حالة حديقة الحيوان بالجيزة، أول أيام عيد الفطر المبارك في ظل قرار إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط سكون تام يحيط بالحديقة.

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرا قرارًا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات لمدة أسبوعين التزاما بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، منعا لانتشار فيروس كورونا وذلك ‏يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قد قال إن الحديقة منذ افتتحها مجددا في شهر أغسطس الماضي، بعد الإغلاق بسبب جائحة «كورونا» تتبع الإجراءات الاحترازية، وكان أهمها الحرص على ارتداء الكمامة للزوار، والرش وتعقيم البوابات، موضحا أن الإغلاق للحديقة مجددا لمدة أسبوعين يتخللها إجازة عيد «الفطر» يعود إلى أن هناك توقعات بأن التكدس والإقبال سيكون مرتفعا، خلال عيد الفطر، فكان القرار للصالح العام بإغلاق حديقتي الحيوان والأسماك، حرصا على صحة الناس وضمان للصحة العامة

حديقة الحيوانات حديقة الجيزة عيد الفطر حديقة الحيوانات بالجيزة

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