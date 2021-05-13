صور.. السيطرة على حريق بشقة سكنية في باب الشعرية
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كتب- محمد نصار:
اندلع حريق بإحدى الشقق السكنية، صباح اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، في أحد العقارات بحي باب الشعرية.
وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بالدور الثاني بالعقار 37 درب الأقماعية بحي باب الشعرية.
ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بشكل كامل، كما قامت بعمليات التبريد لموقع الحريق عقب إخماده.
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