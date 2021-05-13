صور.. وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويهنئ المسافرين والعاملين بعيد الفطر ​

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كتب- محمد عبيد:

أدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة الدولي، مع عدد من العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة.

أعقب ذلك جولة تفقدية لعدد من المواقع المختلفة لمتابعة سير العمل أول أيام عيد الفطر المبارك، وكان بمرافقته الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3، للوقوف على انتظام حركة السفر والوصول بالصالات، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وتفقد حركة المهبط، ومتابعة منطقة سيور الحقائب، وكاونترات الجوازات، ومكتب مبيعات مصر للطيران، والأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، واستراحات درجة رجال الأعمال، ثم أعقبها زيارة برج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل، وزيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات.

وخلال الجولة التقى وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار، ورجال الشرطة، والجمارك، والحجر الصحي، وغيرها من الجهات العاملة بالمطار، وهنأهم بعيد الفطر مشيدا بدورهم المشرف وتواجدهم في مواقع عملهم أول أيام العيد، والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار.

كما شدد الطيار محمد منار خلال الجولة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع.

ووجه الوزير بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات أمام المسافرين وتقديم خدمات متميزة لجميع الركاب.

كما التقى وزير الطيران بعدد من المسافرين، وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمع إلى أرائهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمطار وعلى متن الطائرات.​