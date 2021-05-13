مطار القاهرة يستقبل 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس ، دفعة جديدة من لقاح كورونا سينوفارم الصيني، بواقع 500 ألف جرعة، ضمن خطة الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا، وتوزيعه على مستشفيات الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: وصلت شحنة اللقاح الجديدة إلى مطار القاهرة، وذلك على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران تحمل رقم MS3002 من طراز بوينج 787، والقادمة من العاصمة الصينية بكين، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتنهي السلطات إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة، وتسليمها للجهات المختصة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن مصر ستستقبل 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة "سينوفام"، تتمثل في دفعة أولى تقدر بنحو 400 ألف جرعة، ثم دفعة ثانية تتضمن 500 ألف جرعة لقاح، على أن تتسلمها معامل هيئة الدواء؛ لتحليلها، والتأكد من سلامتها، ليتم توزيعها فيما بعد على مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة، أن مصر حصلت من الصين على 600 ألف جرعة حتى الآن، دخلت فعليا للبلاد على مدار الفترة الماضية، وتم تطعيم المواطنين بها، ولم يحدث للذين حصلوا علي تطعيم "سينوفارم" أي مضاعفات، حيث أن اللقاحات آمنة وفعالة، وليس لها أي أضرار، وإنما تحمي من العدوى بنسبة 86%، وتستطيع تكوين أجسام مضادة للفيروس بنسبة 99% وتمنع الدخول في الحالات الحرجة بنسبة 100%.

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