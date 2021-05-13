بث مباشر.. مصر تستقبل شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني

10:45 ص الخميس 13 مايو 2021
بث مباشر.. مصر تستقبل شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني

صورة من محتوى الفيديو

كتب- أحمد جمعة:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، قادمة على طائرة مصر للطيران، من العاصمة الصينية بكين، ضمن خطة الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا لتوزيعه على مستشفيات الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن مصر سوف تستقبل 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة "سينوفام" ، تتمثل في “دفعة أولى” تقدر بنحو 400 ألف جرعة، ثم “دفعة ثانية” تتضمن 500 ألف جرعة لقاح، على أن تتسلمها معامل هيئة الدواء؛ لتحليلها، والتأكد من سلامتها، ليتم توزيعها فيما بعد على مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة، أن مصر حصلت من الصين على 600 ألف جرعة حتى الآن، دخلت فعليا للبلاد علي مدار الفترة الماضية، وتم تطعيم المواطنين بها، ولم يحدث للذين حصلوا علي تطعيم "سينوفارم" أي مضاعفات، حيث أن اللقاحات آمنة وفعالة، وليس لها أي أضرار، وإنما تحمي من العدوى بنسبة 86%، وتستطيع تكوين أجسام مضادة للفيروس بنسبة 99% وتمنع الدخول في الحالات الحرجة بنسبة 100%.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك، بثا مباشرا لاستقبال شحنة اللقاح الضخمة في المطار.

مصر هالة زايد وزيرة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا لقاح سينوفارم

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