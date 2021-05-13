صور.. العشرات يؤدون صلاة عيد الفطر من مسجد السلطان حسن بالقاهرة

الصحة: وصول مليون و700 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ضمن اتفاقية

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

أدى عشرات المصلين، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السلطان حسن، أحد المساجد الأثريّة الشهيرة بالقاهرة.

وحرص المصلون على ارتداء الكمامات الواقية واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل شخص وذلك في إطار توجيهات وزارة الأوقاف بناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار الفيروس خلال العيد.